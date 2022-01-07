Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Александр Логинов поднялся на 3-е место

Российский биатлонист Александр Логинов, одержавший победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, поднялся на третью строчку в зачёте этой дисциплины. Лидирует француз Эмильен Жаклен.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 225.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 206.

3. Александр Логинов (Россия) — 191.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.

5. Кентен Фийон Майе (Франция) — 168.

6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 165.

7. Тарьей Бё (Норвегия) — 165.

8. Эдуард Латыпов (Россия) — 152.

10. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 151...

21. Даниил Серохвостов (Россия) — 75...

30. Саид Каримулла Халили (Россия) — 54...

39. Александр Поварницын (Россия) — 41...

41. Антон Бабиков (Россия) — 48...

57. Василий Томшин (Россия) — 18.