Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Александр Логинов вошёл в топ-10

Российский биатлонист Александр Логинов, выигравший спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, поднялся с 12-й на 9-ю строчку. Лидерство сохранил француз Эмильен Жаклен.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 425.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 401.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 372.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 371.
5. Тарьей Бё (Норвегия) — 356.
6. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 323.
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 301.
9. Александр Логинов (Россия) — 274.
10. Йоханнес Кюн (Германия) — 260...
26. Саид Каримулла Халили (Россия) — 136…
29. Даниил Серохвостов (Россия) — 127…
34. Александр Поварницын (Россия) — 99…
44. Василий Томшин (Россия) — 56...
49. Антон Бабиков (Россия) — 38...
71. Матвей Елисеев (Россия) — 11.
- 7 января 2022
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