Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Александр Логинов вошёл в топ-10

Российский биатлонист Александр Логинов, выигравший спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, поднялся с 12-й на 9-ю строчку. Лидерство сохранил француз Эмильен Жаклен.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 425.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 401.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 372.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 371.

5. Тарьей Бё (Норвегия) — 356.

6. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 323.

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 301.

9. Александр Логинов (Россия) — 274.

10. Йоханнес Кюн (Германия) — 260...

26. Саид Каримулла Халили (Россия) — 136…

29. Даниил Серохвостов (Россия) — 127…

34. Александр Поварницын (Россия) — 99…

44. Василий Томшин (Россия) — 56...

49. Антон Бабиков (Россия) — 38...

71. Матвей Елисеев (Россия) — 11.