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Участникам этапа Кубка мира в Оберхофе пришлось тренироваться в лыжном тоннеле из-за дождя

Участникам этапа Кубка мира в Оберхофе пришлось тренироваться в лыжном тоннеле из-за дождя
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Биатлонисты, приехавшие в Оберхоф (Германия) на этап Кубка мира, не смогли провести тренировку на стадионе. Спортсменов отправили в лыжный тоннель из-за плохой погоды — в Оберхофе шёл сильный дождь.

Фотографии с тренировки в тоннеле опубликовал «инстаграм» Biathlonlivefr.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Bialthonlivefr.

Ранее стало известно, что из-за тёплой погоды было изменено расписание этапа. Было принято решение перенести спринт с 6 на 7 января. Начало гонки запланировано на 13:30 мск.

После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:

7 января. 13:30. Спринт. Мужчины
7 января. 16:15. Спринт. Женщины

8 января. 14:15. Смешанная эстафета
8 января. 16:45. Сингл-микст

9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины
9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины.

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