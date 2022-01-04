Участникам этапа Кубка мира в Оберхофе пришлось тренироваться в лыжном тоннеле из-за дождя

Биатлонисты, приехавшие в Оберхоф (Германия) на этап Кубка мира, не смогли провести тренировку на стадионе. Спортсменов отправили в лыжный тоннель из-за плохой погоды — в Оберхофе шёл сильный дождь.



Фотографии с тренировки в тоннеле опубликовал «инстаграм» Biathlonlivefr.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Bialthonlivefr.

Ранее стало известно, что из-за тёплой погоды было изменено расписание этапа. Было принято решение перенести спринт с 6 на 7 января. Начало гонки запланировано на 13:30 мск.



После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:



7 января. 13:30. Спринт. Мужчины

7 января. 16:15. Спринт. Женщины



8 января. 14:15. Смешанная эстафета

8 января. 16:45. Сингл-микст



9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины

9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины.