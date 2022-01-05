В Оберхофе, где должен пройти 5-й этап Кубка мира, изменились погодные условия

В Оберхофе (Германия), где должен пройти пятый этап Кубка мира по биатлону, улучшаются погодные условия, сообщает телеграм-канал «Референт Рая».

Напомним, из-за аномально тёплой погоды в Оберхофе Международным союзом биатлонистов (IBU) было принято решение перенести мужской спринт с 6 на 7 января.

В ночь на 5 января в Тюрингии выпал снег, а температура к утру понизилась до минус 1 градуса. В данный момент в Оберхофе минус 2 градуса, ко всему прочему поднялся сильный порывистый ветер, началась пурга. Видимость ухудшилась до 50-70 метров.

После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:

7 января. 13:30. Спринт. Мужчины

7 января. 16:15. Спринт. Женщины

8 января. 14:15. Смешанная эстафета

8 января. 16:45. Сингл-микст

9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины

9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины.