В Оберхофе, где должен пройти 5-й этап Кубка мира, изменились погодные условия

В Оберхофе (Германия), где должен пройти пятый этап Кубка мира по биатлону, улучшаются погодные условия, сообщает телеграм-канал «Референт Рая».
Напомним, из-за аномально тёплой погоды в Оберхофе Международным союзом биатлонистов (IBU) было принято решение перенести мужской спринт с 6 на 7 января.
В ночь на 5 января в Тюрингии выпал снег, а температура к утру понизилась до минус 1 градуса. В данный момент в Оберхофе минус 2 градуса, ко всему прочему поднялся сильный порывистый ветер, началась пурга. Видимость ухудшилась до 50-70 метров.
После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:
7 января. 13:30. Спринт. Мужчины
7 января. 16:15. Спринт. Женщины
8 января. 14:15. Смешанная эстафета
8 января. 16:45. Сингл-микст
9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины
9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины.
- 5 января 2022
-
19:10
-
18:39
-
17:42
-
16:41
-
14:02
-
10:34
-
09:00
-
08:40
- 4 января 2022
-
20:23
-
15:59
-
10:23
-
09:00
- 3 января 2022
-
21:44
-
21:09
-
11:08
-
09:00
-
08:41
-
08:28
-
08:03
- 2 января 2022
-
22:56
-
19:31
-
13:56
-
10:34
-
09:56
-
00:12
- 1 января 2022
-
11:51
-
10:38
-
09:38
-
09:24
- 31 декабря 2021
-
09:45
-
09:28
- 30 декабря 2021
-
18:30
-
18:10
-
15:13
-
14:00