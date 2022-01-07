Глава пресс-службы СБР рассказал подробности карантина Эдуарда Латыпова

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов поделился подробностями о карантине биатлониста национальной команды Эдуарда Латыпова и массажиста Романа Никитина, которые заразились коронавирусом перед началом этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«После положительного теста Латыпова весь состав сборной России и персонал обязали сдавать ПЦР-тесты в течение 3 дней, это стандартная процедура в таких случаях. Для чего это делается, понятно – чтобы выявить всех заражённых. Видимо, не зря, раз нашли ковид ещё и у нашего массажиста.

Хорошая новость – что все остальные, похоже, не заразны. Надеюсь, на этом ковидный кошмар для сборной закончится. Но последствия точно коснутся ещё одного представителя персонала – того, кто делил номер с Романом Никитиным, имя не буду называть. Разумеется, он тоже изолирован. Это тоже часть ковид-протокола (как в случае с Бабиковым и Гараничевым в прошлом сезоне) – он будет считаться заражённым. Формального решения немецких медицинских властей ждём в ближайшее время. И в любом случае продолжим сдавать ПЦР.

По Латыпову – его карантин продлится до 19 января включительно. Эдуарду разрешено покидать место изоляции на 2 часа ежедневно и даже тренироваться на улице, но только в маске и без контакта с кем бы то ни было. Конечно, мы хотели бы иметь возможность вывезти его и собратьев по несчастью из Германии как можно раньше. Ищем компромисс.

О том, чтобы сборную России сняли с этапа Кубка мира, речь не идёт. Остудите безумные головы. У швейцарцев спортсмен тоже сдал положительный тест – так команд на КМ не останется, если всех снимать», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.