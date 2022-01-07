Богалий: трое российских ребят в десятке — отлично! Победа придаст Логинову сил перед ОИ

Бывшая российская биатлонистка Анна Богалий поделилась мнением о результатах россиян в мужском спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Александр Логинов выиграл гонку, а Антон Бабиков стал 6-м.



«Поздравляю Сашу Логинова с победой! Открытие новогодних этапов такой победой должно придать ему силы и хорошее настроение в преддверии Олимпийских игр. Вообще отлично, что трое наших ребят в десятке. В Кубке наций должны закрепить позиции, боремся за то, чтобы большее количество спортсменов было представлено в дальнейшем. Это вклад в общую копилку. Халили и Цветков не справились со стойкой — это тревожные звоночки. Была метель, наверное, связано с этим. Но тот факт, что попали в пасьют, имея четыре промаха, говорит о неплохой подготовке. Надеемся, что будет возможность улучшить свои позиции», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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