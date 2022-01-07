Тренер России оценил золото Логинова и выступление других биатлонистов команды в спринте

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал результаты биатлонистов национальной команды в спринте в Оберхофе. Александр Логинов завоевал золото, Антон Бабиков стал шестым, Даниил Серохвостов — восьмым, Александр Поварницын — 40-м, Карим Халили — 45-м, Максим Цветков — 52-м.
«Спасибо ребятам, что преподнесли нам такой подарок. Работа дала результат.
Александр Логинов показал сегодня ходом минимальное отставание от лидеров. Александр Поварницын вчера отмечал, что у него тяжёлые мышцы, пока ещё не в том состоянии, чтоб конкурировать, поэтому у него сегодня не самое лучшее выступление. Максим Цветков достойно ходом пробежал сегодня, показал тот результат, на который мы рассчитывали.
Максиму больше не повезло не в том, что он стартовал в дальней группе, а в том, что во время стрельбы был сильный порыв и не получилось у него справиться со стрельбой.
Даниил Серохвостов — молодой, перспективный и быстрый спортсмен, и неудивительно, что он прогрессирует.
Что касается эстафеты, которая пройдёт завтра, нужно попробовать спортсменов, которые сюда приехали — это и Бабиков, и Цветков, но пока по эстафетам конкретно не скажу», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».
- 7 января 2022
-
16:15
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:46
-
15:38
-
15:35
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
15:03
-
15:03
-
14:58
-
14:56
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:47
-
14:47
-
14:43
-
14:42
-
14:13
-
13:43
-
13:41