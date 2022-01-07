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Тренер России оценил золото Логинова и выступление других биатлонистов команды в спринте

Тренер России оценил золото Логинова и выступление других биатлонистов команды в спринте
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал результаты биатлонистов национальной команды в спринте в Оберхофе. Александр Логинов завоевал золото, Антон Бабиков стал шестым, Даниил Серохвостов — восьмым, Александр Поварницын — 40-м, Карим Халили — 45-м, Максим Цветков — 52-м.

«Спасибо ребятам, что преподнесли нам такой подарок. Работа дала результат.

Александр Логинов показал сегодня ходом минимальное отставание от лидеров. Александр Поварницын вчера отмечал, что у него тяжёлые мышцы, пока ещё не в том состоянии, чтоб конкурировать, поэтому у него сегодня не самое лучшее выступление. Максим Цветков достойно ходом пробежал сегодня, показал тот результат, на который мы рассчитывали.

Максиму больше не повезло не в том, что он стартовал в дальней группе, а в том, что во время стрельбы был сильный порыв и не получилось у него справиться со стрельбой.
Даниил Серохвостов — молодой, перспективный и быстрый спортсмен, и неудивительно, что он прогрессирует.
Что касается эстафеты, которая пройдёт завтра, нужно попробовать спортсменов, которые сюда приехали — это и Бабиков, и Цветков, но пока по эстафетам конкретно не скажу», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

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