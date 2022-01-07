Миронова: не удалось отработать хорошо на рубежах, сегодня лотерея — ветер, снег
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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
Миронова допустила три промаха на двух огневых рубежах и заняла 33-е место, отстав от лидера на 1 минуту 25 секунд.
«Сегодня не удалось отработать хорошо на рубежах, так как сегодня лотерея — ветер, снег. На пристрелке был туман. Поэтому здесь получилось не всё. В целом состояние неплохое, думаю, буду добавлять. Не знаю, как по аналитике — нужно всё посмотреть, оценить, где я сейчас.
Здесь ветер порывистый, то он есть, то его нет, то он дует постоянно. Поэтому обстановка на пристрелке и в гонке была одинаковая», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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