Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету в Оберхофе

Союз биатлонистов России опубликовал состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдёт завтра, 8 января, в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

За национальную команду России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова

Напомним, сегодня, 7 января, в немецком Оберхофе завершились мужской и женский спринты. В гонке у мужчин победу одержал россиянин Александр Логинов. Поварницын стал 40-м, Цветков — 52-м.

В женском спринте победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Васнецова финишировала 24-й, Казакевич заняла 30-е место.

Смешанная эстафета состоится завтра, 8 января, в немецком Оберхофе и стартует в 14:15 по московскому времени.