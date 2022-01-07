Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету в Оберхофе

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету в Оберхофе
Комментарии

Союз биатлонистов России опубликовал состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдёт завтра, 8 января, в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

За национальную команду России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова

Напомним, сегодня, 7 января, в немецком Оберхофе завершились мужской и женский спринты. В гонке у мужчин победу одержал россиянин Александр Логинов. Поварницын стал 40-м, Цветков — 52-м.

В женском спринте победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Васнецова финишировала 24-й, Казакевич заняла 30-е место.

Смешанная эстафета состоится завтра, 8 января, в немецком Оберхофе и стартует в 14:15 по московскому времени.

Новость по теме
Стал известен состав сборной России в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022