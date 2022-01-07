Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету в Оберхофе
Поделиться
Союз биатлонистов России опубликовал состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдёт завтра, 8 января, в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
За национальную команду России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова
Напомним, сегодня, 7 января, в немецком Оберхофе завершились мужской и женский спринты. В гонке у мужчин победу одержал россиянин Александр Логинов. Поварницын стал 40-м, Цветков — 52-м.
В женском спринте победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Васнецова финишировала 24-й, Казакевич заняла 30-е место.
Смешанная эстафета состоится завтра, 8 января, в немецком Оберхофе и стартует в 14:15 по московскому времени.
Комментарии
- 7 января 2022
-
18:23
-
18:14
-
18:13
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:15
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:46
-
15:38
-
15:35
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:23
-
15:22
Партнерский контент