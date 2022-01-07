Стал известен состав сборной России в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Союз биатлонистов России опубликовал состав сборной России на сингл-микст, который пройдёт завтра, 8 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

За национальную команду России выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Напомним, сегодня, 7 января, в немецком Оберхофе завершились мужской и женский спринты. В гонке у мужчин победу одержал россиянин Александр Логинов. Антон Бабиков стал шестым, не допустив промахов и уступив Логинову 23 секунды.

В женском спринте победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Резцова финишировала седьмой, промахнувшись два раза и проиграв Рёйселанд 26,6 секунды.

Сингл-микст состоится завтра, 8 января, в немецком Оберхофе и стартует в 16:45 по московскому времени.