Анфиса Резцова оценила результат дочери на этапе Кубка мира в Оберхофе

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение о выступлении своей дочери Кристины в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Я немного недовольна стрельбой Кристины. Похоже, что и она сама недовольна. Погода у девчонок была гораздо лучше, чем у ребят. Думаю, погода здесь ей не помешала. Моё визуальное впечатление: Кристина чуть раньше своего темпа начала стрелять. Обидно, что не в шестёрке, не в цветочной церемонии, как говорится. Ничего страшного, есть гонка преследования, главное — стрелять. Ходом Кристина умница, секунды проигрывает лидерам. Полагаю, к Олимпиаде мы чуть чуть форму подтянем», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.