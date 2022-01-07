Ульяна Нигматуллина — о штрафе в спринте: не смогла досчитать до двух

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина объяснила, почему забыла пройти штрафной круг после стойки и получила две минуты штрафа в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.
«Я просто отвлекалась во время счёта штрафных кругов — это глупо, я признаю. Просто по глупости так получилось. Видела количество незакрытых мишеней и знала, что нужно пробежать два круга, и я была уверена, что пробежала их, но, похоже, такое было состояние, что обсчиталась и не смогла досчитать до двух.
После новогодних праздников я чувствую, что уже готова бороться с более высокой скоростью. Посмотрим аналитику, действительно это так или нет. Возможно, опять ошибаюсь, как и на кругах. Чувствую себя хорошо.
Задача была начать поаккуратнее, чтобы не задохнуться к стрельбе, но всё равно стрельба не получилось. Не могу сказать, что со стрельбой не повезло, потому что на пристрелке был такой же ветер», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
- 7 января 2022
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