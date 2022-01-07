«Просто доползала до финиша». Резцова билась за медаль с двумя промахами и тяжёлой головой

Женская сборная России провела спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе как обычно в последние годы – незаметно. Только Кристина Резцова, которая готовилась к сезону отдельно от команды и до сих пор работает отдельно, боролась за медаль даже с двумя промахами.

«Первая гонка, когда было тяжело с самого старта»

Кристина Резцова готовилась к сезону под руководством Виталия Норицына. И работает с бывшим тренером сборной России и сейчас. Даже на новогоднем сборе в Антхольце она выполняла работу именно по его плану.

Молодая мама даже не рассматривалась в качестве кандидата в сборную России при формировании состава на олимпийский сезон. Но та работа, которую она провела, дала свои результаты. На летнем чемпионате России, на декабрьской части Кубка мира.

Первая личная медаль в Кубке мира была совершенно заслуженна. И после Нового года Резцова осталась лучшей в нашей команде. Она билась за медаль даже с двумя промахами, которые допустила двумя последними выстрелами на стойке. На трассе сделала всё, что могла.

А после гонки объяснила, что ей было нереально тяжело.

«Было просто невероятно тяжело. С самого утра была очень тяжёлая голова. Может, погода меняется, и это влияет. Чувствовала себя не очень хорошо. В этом сезоне ещё не было такой гонки, чтобы было тяжело с самого старта. Я знала, что иду неплохо ногами, но внутреннее состояние не давало выработаться. Терпела с самого начала, и в конце не было сил. Просто доползала до финиша», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

«Обычно я нормально считаю круги»

Резцова с двумя промахами и плохим состоянием оказалась способна бороться за высокие места. Да, осталась седьмой, но на один промах меньше – и это не борьба за медаль, а медаль.

Остальные же оказались не готовы к такой борьбе. Безоговорочный лидер Кубка IBU Анастасия Шевченко только ногами на 7,5 км проиграла больше двух с половиной минут, так ещё и промахов наделала столько, что не пробилась даже в гонку преследования.

Светлана Миронова и Ирина Казакевич по-прежнему не могут бежать на уровне лидеров. Ну и стреляют как обычно, без промахов обойтись не могут. При этом обе говорят, что самочувствие хорошее. Вот только Резцова с двумя промахами бьётся за самые высокие места, а другие наши девушки о попадании в топ-30 мечтают. А как добавлять к Олимпиаде? На таком уровне в Пекине ни о чём серьёзном даже и мечтать нельзя. У Валерии Васнецовой дела чуть лучше, но тоже скорости нет.

А Ульяна Нигматуллина не прошла штрафной круг и получила две минуты штрафа. Ни о какой гонке преследования, конечно, и речи быть не может.

«Мне казалось, что я пробежала все штрафные круги. Человек, который бежит гонку, может как-то быть не в себе, возможно, со мной это случилось, не знаю. Это была ошибка, приношу свои извинения. Пока в недоумении, до расстройства ещё не дошла. Такое уже было, второй раз в жизни у меня», — призналась Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

Результаты нашей команды в спринте в Оберхофе можно считать провальными. И это означает, что сборная России потеряла шансы побороться за место в топ-3 в Кубке наций. В теории всё возможно, но на практике – нет. На Олимпиаду женская сборная России повезёт пятерых биатлонисток.