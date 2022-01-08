Халили высказался о проблемах Елисеева, сравнив его с Фуркадом

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, как перевод Матвея Елисеева на Кубок IBU отразился на атмосфере в мужской сборной России. Напомним, Елисеев по ходу межсезонья конфликтовал со старшим тренером Юрием Каминским.
«После ухода Елисеева атмосфера стала здоровой? Разве она была нездоровой с ним? Среди спортсменов было всё в порядке, всё было гладко. Ничего не поменялось. Вся эта ситуация ни на ком не отражалась.
Как здесь реагировать? У многих спортсменов бывают проблемы на протяжении карьеры. Можно вспомнить, как выступал Фуркад в своём предпоследнем сезоне: у него был кризис. Он раньше времени завершил сезон, это показывает, что в карьерах многих спортсменов есть проблемы, которые нужно решать. Иногда бывают взлёты, иногда падения», — приводит слова Халили сайт «Матч ТВ».
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