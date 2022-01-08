Иван Черезов дал совет Валерии Васнецовой после финиша смешанной эстафеты

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр Иван Черезов поделился впечатлениями от выступления сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Команда в составе Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой заняла пятое место.
«Ярче всего себя проявил Максим Цветков. После длительного перерыва ярко показал, на что он способен. Особенно в паре с Тарьей Бе хорошо отработал финишный круг. К концу дистанции подобрал норвежца и передал эстафету вместе с соперником. Саша Поварницын тоже хорошо сражался. Он обогнал Йоханнеса Бе. Однако у россиянина не совсем свежее состояние. Да, немного не хватило до медалей, но выступление хорошее.
Валерия — молодец. Она проявила свои бойцовские качества. Не стеснялась, выходила вперёд, обгоняя титулованных спортсменок. Но на финише немного не хватило. Ещё одна гонка в её копилку! Два дополнительных патрона на последнем рубеже — следствие подготовки. Нужно тренироваться даже под высокой нагрузкой и сохранять режим правильного выстрела. Это придаёт уверенности. Когда ты начинаешь стрелять, ты не боишься стрельбы. Нужно нарабатывать этот навык. А так Валерия проявила себя хорошо», — цитирует Черезова «Спорт-экспресс».
- 8 января 2022
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