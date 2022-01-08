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Эмоции сборной России после победного финиша в супермиксте на Кубке мира. Видео

Эмоции сборной России после победного финиша в супермиксте на Кубке мира. Видео
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Российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли одиночную смешанную эстафету на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Это первая победа России в супермиксте на Кубке мира с февраля 2015 года. Также она важна для получения мужской сборной России максимальной квоты на Олимпийские игры – 2022. Отечественные биатлонисты борются за топ-3 в рейтинге с командами Швеции и Германии, которых уверенно опередили в супермиксте Оберхофа.

Ключевым стал второй этап, когда Резцова сначала зашла на штрафной круг после лёжки и опустилась на 11-е место, а после стойки передала эстафету Бабикову третьей. Антон вывел команду в лидеры, а Кристина только увеличила преимущество.

Видео можно посмотреть на странице BMW IBU World Cup. Права на видео принадлежат IBU.

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