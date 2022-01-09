Цветков, отыгравший 40 мест в пасьюте: интересно, я когда-нибудь так бежал на Кубке мира?

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), Цветков финишировал 12-м, отыграв 40 мест.

«Тяжело было на трассе из-за погодных условий. Хотелось отработать чисто, почти получилось, но слишком затянул с последним выстрелом. Уже в голове крутилось, что попаду и побегу на трассу. Бежал нормально. Интересно, я когда-нибудь так бежал на Кубке мира? Мы бежали на финиш втроём, но уже поднаелся и сил не хватило», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.