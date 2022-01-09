Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Цветков, отыгравший 40 мест в пасьюте: интересно, я когда-нибудь так бежал на Кубке мира?

Цветков, отыгравший 40 мест в пасьюте: интересно, я когда-нибудь так бежал на Кубке мира?
Комментарии

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), Цветков финишировал 12-м, отыграв 40 мест.

«Тяжело было на трассе из-за погодных условий. Хотелось отработать чисто, почти получилось, но слишком затянул с последним выстрелом. Уже в голове крутилось, что попаду и побегу на трассу. Бежал нормально. Интересно, я когда-нибудь так бежал на Кубке мира? Мы бежали на финиш втроём, но уже поднаелся и сил не хватило», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.

Логинов, ну как так? Шёл первым, но «застрелился» на стойке и остался без медали. LIVE Логинов, ну как так? Шёл первым, но «застрелился» на стойке и остался без медали. LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022