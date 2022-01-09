Максимов: три промаха Логинова на последнем рубеже, конечно, много. Он сам всё объяснит

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов оценил выступление российских спортсменов в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Думаю, что Александр Логинов принял для себя кондицию быстрой стрельбы. Возможно, ветер был, но не такой сильный. Что случилось, будем разбираться. Три, конечно, много на последнем. Он придёт и сам всё объяснит. На третьем рубеже у него затвор забился снегом. Он начал его прочищать, выпали два патрона, которыми он должен был достреливать. Он уже использовал дополнительные патроны.



Максим Цветков сегодня прям на высоте. Если бы он на последнем рубеже отстрелял на ноль, то было бы супер. Сегодня погодные условия не лучшие. Макс доказал, что он профессионал. У Бабикова досадных три промаха, я их не видел. Как мы говорили, здесь на первом, втором щите ветер послабее, все, кто приходит в середине, там уже сложноватый ветер, приходится откладывать. Для Даниила Серохвостова промахов многовато, но он старается. Он прогрессирует. Два промаха на последнем рубеже связаны с тяжёлой дистанцией, снег идёт и не прекращается. Он был всё время в роли догоняющего, наверное, по своей молодости горит, торопится. Поставлю ему 3+.



В Оберхофе мы выступили достойно, есть два первых места, сегодня немного не получилось, но будем от этого сильнее. Бабиков и Цветков молодцы, доказывают, что они всё-таки чемпионы мира. Они дают жару, держат своё имя в тонусе. За них отрадно. Ротация? Сейчас всё закончится, немного успокоимся и чуть позже появится информация», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

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