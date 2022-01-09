Драчёв рассказал об основной ошибке Логинова в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление российских спортсменов в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Вот это и есть биатлон, когда человек может выигрывать почти минуту до последнего рубежа… Биатлон заканчивается на последнем выстреле. Александр прекрасно справился с лёжкой, первая стойка не получилась. Логинов начал валиться вперёд — это большая ошибка, когда он стрелял, падая. К сожалению, такое в биатлоне бывает: шёл с огромным преимуществом и не удержал победу.
В Оберхофе всегда сложнейшие погодные условия. Работать на этом стрельбище психологически тяжело. Александр хорошо бежит спринт, но часто бывает, что на последнем рубеже чего-то не хватает: то ли психологической устойчивости, то ли стремление победить захватывает. Но технически было видно, как Логинов на стрельбе стоя падал вперёд. Сейчас видна качественная работа новогоднего сбора. Вся мужская команда находится в прекрасном состоянии: и ходом бегут, и стреляют», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 9 января 2022
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