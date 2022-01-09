Эдуарду Латыпову разрешено покинуть Германию до окончания карантина

Союзу биатлонистов России удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трёх членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране – кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова, сообщает пресс-служба организации. Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина – это может произойти уже в понедельник.



Эдуард Латыпов сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования.



Также существует вариант, при котором Эдуард останется в Оберхофе по окончании этапа Кубка мира, если ему будет разрешено полноценно тренироваться при соблюдении надлежащих медицинских норм. Окончательное решение будет принято СБР вместе с принимающей стороной в понедельник, 10 января.



Срок обязательного карантина в Германии для Латыпова истекает 19 января, для Никитина и Кузнецова – 20 января.

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