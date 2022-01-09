Эдуарду Латыпову разрешено покинуть Германию до окончания карантина

Союзу биатлонистов России удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трёх членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране – кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова, сообщает пресс-служба организации. Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина – это может произойти уже в понедельник.
Эдуард Латыпов сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования.
Также существует вариант, при котором Эдуард останется в Оберхофе по окончании этапа Кубка мира, если ему будет разрешено полноценно тренироваться при соблюдении надлежащих медицинских норм. Окончательное решение будет принято СБР вместе с принимающей стороной в понедельник, 10 января.
Срок обязательного карантина в Германии для Латыпова истекает 19 января, для Никитина и Кузнецова – 20 января.
- 9 января 2022
-
17:32
-
17:19
-
17:16
-
17:12
-
16:38
-
16:34
-
16:28
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:49
-
15:48
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:38
-
15:36
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:19
-
15:08
-
15:02
-
14:57