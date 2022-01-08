Эрик Лессер предоставил Эдуарду Латыпову личный инвентарь для тренировок

Олимпийский чемпион, немецкий биатлонист Эрик Лессер сообщил, что предоставил россиянину Эдуарду Латыпову личный инвентарь для проведения тренировок на карантине.

«Я знаю, что он сейчас на карантине. Он может всего лишь на два часа в день выходить на улицу, чтобы потренироваться. Как атлет понимаю, что карантин перед Олимпийскими играми это очень плохо. Я живу в Оберхофе, у меня есть любое оборудование, которое можно представить. С моей стороны было бы правильно помочь ему. Для меня это несложно, поэтому я дал ему велотренажёр, платформу для тренировок. В этом нет ничего особенного. Он попал в непростую ситуацию, поэтому важно сохранить форму перед Олимпиадой. Мне совсем не сложно помочь ему», — сказал Лессер в интервью «Матч ТВ».

Напомним, оба теста Латыпова на коронавирус перед пятым этапом Кубка мира в немецком Оберхофе дали положительный результат. Биатлонист будет находиться на карантине до 19 января включительно.