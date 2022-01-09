Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Заразившийся коронавирусом Латыпов рассказал, как проводит время на изоляции в Оберхофе

Заразившийся коронавирусом Латыпов рассказал, как проводит время на изоляции в Оберхофе
Комментарии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как проводит время на самоизоляции.

27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону.

«Расстроился, когда узнал результаты второго теста, но я ожидал, что такой вариант может быть, и прорабатывал дальнейшие действия, что делать и как тренироваться на карантине. Симптомов, кроме насморка, нет, просто обычные сопли, как после тренировки. Температуры и усталости нет. Чувствую себя прекрасно и могу тренироваться.

В номере есть велосипед и резинки. Делаю небольшую силовую работу. Утром встаю в 8, делаю зарядку, дыхательную гимнастику, чтобы поддержать лёгкие. Вечером могу выйти на два часа на тренировку с палками или на лыжах покататься. Тренируюсь в лесу, где никого нет, чтоб ни с кем не пересекаться.

В номере есть наш обычный тренажёр, который катается с нами на этапах для тренировок. Велосипедная установка Лессера лучше, её привезут сегодня. Наш более простой, для лёгких тренировок. Главное всё делать правильно и подойти к Играм в оптимальной форме. И я делаю всё возможное, чтобы быть в хорошей форме на Играх», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Лидер сборной России по биатлону подхватил «корону». Это большая проблема перед Олимпиадой Лидер сборной России по биатлону подхватил «корону». Это большая проблема перед Олимпиадой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022