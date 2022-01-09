Заразившийся коронавирусом Латыпов рассказал, как проводит время на изоляции в Оберхофе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как проводит время на самоизоляции.
27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону.
«Расстроился, когда узнал результаты второго теста, но я ожидал, что такой вариант может быть, и прорабатывал дальнейшие действия, что делать и как тренироваться на карантине. Симптомов, кроме насморка, нет, просто обычные сопли, как после тренировки. Температуры и усталости нет. Чувствую себя прекрасно и могу тренироваться.
В номере есть велосипед и резинки. Делаю небольшую силовую работу. Утром встаю в 8, делаю зарядку, дыхательную гимнастику, чтобы поддержать лёгкие. Вечером могу выйти на два часа на тренировку с палками или на лыжах покататься. Тренируюсь в лесу, где никого нет, чтоб ни с кем не пересекаться.
В номере есть наш обычный тренажёр, который катается с нами на этапах для тренировок. Велосипедная установка Лессера лучше, её привезут сегодня. Наш более простой, для лёгких тренировок. Главное всё делать правильно и подойти к Играм в оптимальной форме. И я делаю всё возможное, чтобы быть в хорошей форме на Играх», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
- 9 января 2022
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