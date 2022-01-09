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Казакевич: моя ошибка в том, что я недорабатываю последние выстрелы

Казакевич: моя ошибка в том, что я недорабатываю последние выстрелы
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Я думала, что по такой сложной погоде, по непростой трассе, во время третьей гонки будет невероятно тяжело. Но состояние сегодня позволяло мне бороться. У меня получилось отыгрывать на каждом круге, приближаться к девчонкам, которые были впереди.

У нашей команды на этом этапе отличные лыжи, большое спасибо сервис-бригаде, они нашли какой-то чудо-порошок. Надеюсь, так будет и на следующих этапах. С длинного спуска я старалась садиться пониже и очень сильно выкатывала за счёт лыж.

Ветровая обстановка сегодня позволяла работать на стрельбище. Но моя ошибка в том, что я недорабатываю последние выстрелы. И вчера пятым выстрелом промахнулась, и сегодня два раза. Этим я лишаю себя возможности занимать более высокие позиции», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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