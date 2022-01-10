«Чую, злопыхателей разорвёт». Лариса Куклина опубликовала пост после победы на Кубке IBU

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье.

«Как мне сказал написать под этим постом Михаил Куклин, не стала писать, а то чую, злопыхателей разорвёт окончательно. Просто скажу спасибо каждому, всех обняла. У нас лучшая команда, лучшие тренеры, лучшая сервис-бригада. Спасибо», — написала Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

Михаил Куклин — муж и тренер Ларисы.

На пост Куклиной отреагировали известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Губерниев в комментарии написал: «Молодец». Драчёв добавил: «Поздравляю, Лариса! Молодец, ждём побед».