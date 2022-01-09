Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Алимбекова вышла на третье место

На этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) состоялась женская гонка преследования. Победителем гонки стала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала Анна Эберг из Швеции, а третьей — Динара Алимбекова, представляющая Беларусь.

По итогам гонки преследования в общем зачёте произошли некоторые изменения.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 537.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 449.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 418.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 404.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 382.

6. Анна Сола (Беларусь) — 374.

7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 307.

8. Кристина Резцова (Россия) — 297.

9. Анаис Бескон (Франция) — 292.

10. Маркета Давидова (Чехия) — 291...

18. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204...

23. Светлана Миронова (Россия) — 163...

28. Ирина Казакевич (Россия) — 135.