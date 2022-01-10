Франциска Пройс перенесла коронавирус в конце 2021 года

Стала известна истинная причина пропуска этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) немецкой биатлонисткой Франциской Пройс. В конце 2021 года спортсменка перенесла заболевание коронавирусом.
Напомним, на третьем этапе КМ в Анси (Франция) немка подвернула ногу при падении с лестницы. Она пропустила гонки в Анси и на следующем этапе – в Оберхофе. Предолимпийский этап в Рупольдинге Франциска также пропустит, она планирует пройти функциональное тестирование.
«Первые несколько дней я была очень подавлена. Но теперь настроена более оптимистично и стараюсь извлечь пользу из этой ситуации. Конечно, хотела бы поучаствовать в соревнованиях до Олимпийских игр. Но мы решим в течение недели, имеет ли это смысл», — приводит слова Пройс пресс-служба Федерации биатлона Германии.
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