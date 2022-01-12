Э. Эберг выиграла спринт на этапе КМ в Рупольдинге, лучшая среди россиянок — Миронова

В Рупольдинге (Германия) прошла женская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.

От сборной России в гонке приняли участие Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко. Лучший результат среди россиянок показала Миронова, она заняла восьмое место.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия

Спринт, женщины, 7,5 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 19.45,2 (0 промахов)

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание +21,6 секунды (0)

3. Доротея Вирер (Италия) +29,7 (0)

8. Светлана Миронова (Россия) +50,9 (0)

18. Валерия Васнецова +1.19,9 (0)

20. Кристина Резцова +1.21,1 (2)

35. Ирина Казакевич +1.43,3 (1)

49. Ульяна Нигматуллина +2.06,4 (2)

57. Анастасия Шевченко +2.18,4 (0).