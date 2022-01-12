Динара Алимбекова: пока я себя ещё берегу, жалею. Готовлюсь к Олимпиаде!

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), где стала четвёртой.

«Безусловно, даже несмотря на почти штиль, стрелять в Рупольдинге непросто. Я тоже задавалась вопросом, в чём кроется хитрость. И на тренировках было трудно стрелять стоя, и в гонке многие промахнулись на втором огневом рубеже. Причём год назад этапа в Рупольдинге не было, а лично я не помнила, как выступала здесь раньше. По сути дела, новый опыт.

Тренеры дали указание: нельзя сбавлять скорость, это лишь кажется, что подход лёгкий, можно отдохнуть на пологом спуске. То есть, в отличие от очевидных сложностей Оберхофа, в Рупольдинге действительно есть скрытый подвох.

Признаюсь, что я всё-таки слегка себя сдержала перед обоими огневыми рубежами – перестраховалась, ибо испытывала с той же стойкой в последних гонках проблемы. Но теперь уже понимаю, в чём опасность Рупольдинга. Очень коварный подход к рубежу!

Трасса очень быстрая, негде отдохнуть. Подъём — спуск, подъём — спуск. Нет и затяжных выездов. В принципе, мне нравится эта трасса. Можно раскатить, сработать под каждый шаг. Но… Я уже посмотрела видео своего финиша. Были затянутые движения – факт. А мне казалось, что я иду хорошо, раскатисто. Но и про резкость нельзя забывать. Пока я себя ещё немного берегу, жалею. Готовлюсь к Олимпиаде! Так правильно.

Тем не менее хорошо себя чувствовала функционально и рада тому, как провела спринт. Несмотря на четвёртое место, не расстроилась. Хорошая позиция для борьбы в преследовании», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».