Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня, 16 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:45 мск.



Первой на дистанцию отправится победительница спринта шведка Эльвира Эберг. Спустя 22 секунды стартует норвежка Марте Рёйселанд, затем в борьбу вступит итальянка Доротея Вирер (+0.30).



Участие в гонке примут шесть россиянок: Светлана Миронова стартует 8-й (+0.51), Валерия Васнецова — 18-й (+1.20), Кристина Резцова — 20-й (+1.21), Ирина Казакевич — 35-й (+1.43), Ульяна Нигматуллина — 49-й (+2.06), Анастасия Шевченко — 57-й (+2.18).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.