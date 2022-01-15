Кристина Резцова — о сборной России: командный дух отсутствует, толком не общаемся

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, чего не хватает национальной команде. Вчера, 14 января, сборная России в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой завоевала бронзу в эстафете в Рупольдинге.
«Единственное, что хотела бы сказать, даже не только девочкам: нам нужно стремиться быть командой. Получается у нас или не получается, командный дух отсутствует: до или после гонок мы никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся. Взять иностранных спортсменок: как бы девчонки плохо ни выступали, как бы плохо и тяжело им ни было, они всегда шутят, всегда играют. Это один из наших главных минусов и большой плюс иностранным командам. Должен быть задор.
Кто должен дать команде этот дух? Не знаю, у меня уже появляется мысль предложить самой. Сейчас и тренеров-то нет таких, которые могли бы завести. Мне очень нравятся и Зигфрид Мазе, и Патрик Обереггер. Они всегда ходят задорные и весёлые: «Всегда привет, туда-сюда». Даже на рубеже шутят с девчонками. У нас всё слишком серьёзно. Реально! Понимаю, что Николай Степанович Загурский весь в работе, но считаю, что нужно быть немного расслабленнее, тогда и работать хочется больше», — цитирует Резцову сайт «Матч ТВ».
Сегодня в Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка. Начало запланировано на 16:30 мск.
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