Вице-президент СБР: правление будет в воскресенье. Вопроса о Шашилове там нет

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал информацию о том, что Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Могу подтвердить, что в воскресенье у нас запланировано правление. Такого вопроса (о Шашилове. — Прим. «Чемпионата») там нет», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что со стороны СБР к Шашилову в последнее время возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму». Но окончательное решение о том, стоит ли поднимать на правлении вопрос целесообразности нахождения старшего тренера женской сборной на своём посту, ещё не принято.

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