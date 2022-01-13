В СБР отреагировали на информацию о возможном снятии Шашилова с поста тренера сборной

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов прокомментировал информацию о том, что Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Как член правления могу сказать так: да, заседание правления у нас намечено на конец недели. Но в повестке этого вопроса нет. Поэтому я очень удивлён информации», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что со стороны СБР к Шашилову в последнее время возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму». Но окончательное решение о том, стоит ли поднимать на правлении вопрос целесообразности нахождения старшего тренера женской сборной на своём посту, ещё не принято.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.