Губерниев: Шашилову надо держать корону и помнить, что его лучший друг в биатлоне — это я

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Я вчера видел Шашилова, он делал зарядку. На него свалилась огромная ответственность. Понимаю, почему он сторонится журналистов. Он никогда не работал на уровне сборной. Сейчас его деятельность рассматривают под лупой. Я хочу его поддержать. Ему и от меня достаётся на орехи. Шашилов держит удар, руководит командой.

Если говорить про режим, то вижу его на зарядке, аппетит у него хороший. Я многое знаю, так как много лет работаю. Вопрос тренера перед правлением не стоит. Поэтому надо помочь команде и заниматься конструктивной критикой. В своё время Брежнев сказал Карпову: взял корону – держи. Поэтому Шашилову надо держать корону и держать. И помнить, что лучший друг в биатлоне у него — это я», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что со стороны СБР к Шашилову в последнее время возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму».