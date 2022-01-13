Корнев завоевал серебро в спринте на этапе юниорского Кубка IBU, в топ-10 — трое россиян
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Российский биатлонист Александр Корнев завоевал серебро в спринтерской гонке на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения). Победителем гонки стал представитель Чехии Йонас Маречек. Тройку призёров замкнул итальянец Микеле Молинари. В топ-10 также вошли россияне Алексей Зубарев и Евгений Емерхонов.
Биатлон. Юниорский Кубок IBU. Поклюка (Словения)
Спринт. Юниоры
1. Йонас Маречек (Чехия) – 26.26,5 (1).
2. Александр Корнев (Россия) — +21,7 (2).
3. Микеле Молинари (Италия) — +33,5 (0).
4. Алексей Зубарев (Россия) — +1.01,3 (0)...
9. Евгений Емерхонов (Россия) — +1.27,1 (4)...
17. Дионис Родунер (Россия) — +1.47,1 (1)...
33. Алексей Ковалев (Россия) — +2.22,5 (4)...
38. Эдуард Имаев (Россия) — +2.36,8 (3)...
42. Никита Блинов (Россия) — +2.44,8 (4).
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