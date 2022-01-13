Васильев: Шашилов — недоразумение российского биатлона. Нестрашно, что его уберут перед ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал информацию, согласно которой Союз биатлонистов России (СБР) может освободить от должности старшего тренера женской команды Михаила Шашилова.



«Я давно скептически отношусь к кандидатуре Шашилова. Я считаю, что это вообще главное недоразумение российского биатлона. К сожалению, все эти разговоры о его отставке — это логическое завершение того, что я высказывал два года. Моя точка зрения никак не изменилась: Шашилов не может руководить командой. Да какой руководить, он не может быть даже рядовым тренером в сборной команде, учитывая его уровень. Даже если Шашилова уберут перед Олимпиадой, ничего страшного быть не может.



У нас есть достойные тренеры. Например, Загурский, который знает всех девочек и всю методику. Наоборот, это создаст благоприятную и спокойную среду, чтобы последние дни девушки могли спокойно тренироваться и готовиться к Олимпиаде. Решение должно принять правление СБР. Какое решение они примут — на их усмотрение. Мою позицию вы знаете», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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