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Васильев: Шашилов — недоразумение российского биатлона. Нестрашно, что его уберут перед ОИ

Васильев: Шашилов — недоразумение российского биатлона. Нестрашно, что его уберут перед ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал информацию, согласно которой Союз биатлонистов России (СБР) может освободить от должности старшего тренера женской команды Михаила Шашилова.

«Я давно скептически отношусь к кандидатуре Шашилова. Я считаю, что это вообще главное недоразумение российского биатлона. К сожалению, все эти разговоры о его отставке — это логическое завершение того, что я высказывал два года. Моя точка зрения никак не изменилась: Шашилов не может руководить командой. Да какой руководить, он не может быть даже рядовым тренером в сборной команде, учитывая его уровень. Даже если Шашилова уберут перед Олимпиадой, ничего страшного быть не может.

У нас есть достойные тренеры. Например, Загурский, который знает всех девочек и всю методику. Наоборот, это создаст благоприятную и спокойную среду, чтобы последние дни девушки могли спокойно тренироваться и готовиться к Олимпиаде. Решение должно принять правление СБР. Какое решение они примут — на их усмотрение. Мою позицию вы знаете», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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