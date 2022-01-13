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Майгуров прокомментировал информацию о возможном отстранении Шашилова

Майгуров прокомментировал информацию о возможном отстранении Шашилова
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой руководство организации может в ближайшее время отстранить старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова за нарушение режима. По словам Майгурова, информация не соответствует действительности.

«Вопрос об отставке Михаила Шашилова не стоит. Вбрасывать в СМИ такую информацию накануне Олимпийских игр — это удар по сборной России», — цитирует Майгурова ТАСС.

В настоящее время Шашилов вместе с командой находится на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Ранее член правления СБР Иван Черезов сообщил, что в конце недели состоится заседание руководства организации, но вопрос о Шашилове не входит в повестку дня.

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