Майгуров прокомментировал информацию о возможном отстранении Шашилова
Поделиться
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой руководство организации может в ближайшее время отстранить старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова за нарушение режима. По словам Майгурова, информация не соответствует действительности.
«Вопрос об отставке Михаила Шашилова не стоит. Вбрасывать в СМИ такую информацию накануне Олимпийских игр — это удар по сборной России», — цитирует Майгурова ТАСС.
В настоящее время Шашилов вместе с командой находится на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Ранее член правления СБР Иван Черезов сообщил, что в конце недели состоится заседание руководства организации, но вопрос о Шашилове не входит в повестку дня.
Комментарии
- 13 января 2022
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:20
-
12:59
-
12:39
-
12:28
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
09:09
-
07:48
-
07:35
-
00:16
- 12 января 2022
-
22:56
-
22:46
-
22:01
-
20:29
-
20:19
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:21
-
19:17
-
19:06
-
18:55
-
18:43
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:13
-
18:10
Партнерский контент