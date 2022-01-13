Губерниев: мужчины не заслужили максимальную квоту. Команда выступала в состоянии грогги

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что мужская сборная России по биатлону потеряла шансы на шестую квоту на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Всё честно. И даже не очень обидно. По делу проиграли немцам. По результату мы не заслужили полную квоту. Значит, поедет пятёрка. Конкуренция ещё сильнее обострилась. По сегодняшней гонке Бабикову и Поварницыну будет сложнее всего конкурировать. Команда сегодня выступала в состоянии грогги», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.