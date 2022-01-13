Мужская сборная России по биатлону потеряла шансы на 6-ю квоту на ОИ-2022

Мужская сборная России по биатлону потеряла шансы на шестую квоту на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

В мужской эстафете национальная команда России сможет добавить только 60 баллов в общий зачёт, этого не хватит для попадания в топ-3, которое даёт право на участие шестого биатлониста на Олимпиаде.

Таким образом, финальная квота российских биатлонистов на Олимпийские игры в Пекине составит пять спортсменов.

Положение перед эстафетой в Рупольдинге:

1. Норвегия – 4832

2. Франция – 4632

3. Германия – 4362

4. Швеция – 4338

5. Россия – 4283.

Напомним, сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.