Долль — о первом подиуме в сезоне: я смог нащупать баланс между риском и спокойствием

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал серебро в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Очень приятно вернуться на подиум. У меня были проблемы со стрельбой — не такие большие, но я стабильно промахивался на один-два раза больше, чем мог себе позволить. Когда с тобой борются такие сильные соперники, нужно стрелять чисто.
Сегодня я смог нащупать правильный баланс между риском и спокойствием. Начал очень быстро, активно работал и говорил себе: «Хорошо. Надеюсь, сохраню скорость до конца». На стрельбе смог успокоиться и сосредоточиться, это было важно.
Когда пришёл на стойку, полностью сосредоточился на выстрелах и абсолютно не думал о том, что может произойти, если не будет промахов или начну промахиваться. Это было очень хорошо.
Конечно, такая гонка добавляет тебе уверенности перед Олимпиадой. Было важно показать себе, что я могу стрелять чисто. И я думаю, что на Олимпиаде чистая стрельба также будет ключом к подиуму», — сказал Долль после гонки.
- 13 января 2022
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