Буртасова завоевала серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии, Гербулова — бронзу

Французская биатлонистка Камиль Бене стала победительницей спринтерской гонки на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второе место заняла россиянка Евгения Буртасова. Тройку призёров замкнула её соотечественница Наталья Гербулова. В топ-10 также вошли россиянки Виктория Сливко и Анастасия Егорова.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Женщины
1. Камиль Бене (Франция) — 19.51,1 (0).
2. Евгения Буртасова (Россия) +13,4 (0).
3. Наталья Гербулова (Россия) +18,2 (0)...
8. Виктория Сливко (Россия) +34,0 (1)...
10. Анастасия Егорова (Россия) +43,2 (0)...
13. Лариса Куклина (Россия) +58,9 (1)...
37. Анастасия Гореева (Россия) +1.53,4 (4).
Ранее Евгения Буртасова завоевала серебро в короткой индивидуальной гонке в Брезно-Осрблье.
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