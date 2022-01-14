Буртасова завоевала серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии, Гербулова — бронзу

Французская биатлонистка Камиль Бене стала победительницей спринтерской гонки на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второе место заняла россиянка Евгения Буртасова. Тройку призёров замкнула её соотечественница Наталья Гербулова. В топ-10 также вошли россиянки Виктория Сливко и Анастасия Егорова.



Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Спринт. Женщины

1. Камиль Бене (Франция) — 19.51,1 (0).

2. Евгения Буртасова (Россия) +13,4 (0).

3. Наталья Гербулова (Россия) +18,2 (0)...

8. Виктория Сливко (Россия) +34,0 (1)...

10. Анастасия Егорова (Россия) +43,2 (0)...

13. Лариса Куклина (Россия) +58,9 (1)...

37. Анастасия Гореева (Россия) +1.53,4 (4).

Ранее Евгения Буртасова завоевала серебро в короткой индивидуальной гонке в Брезно-Осрблье.