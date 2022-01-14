Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Буртасова завоевала серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии, Гербулова — бронзу

Буртасова завоевала серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии, Гербулова — бронзу
Комментарии

Французская биатлонистка Камиль Бене стала победительницей спринтерской гонки на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второе место заняла россиянка Евгения Буртасова. Тройку призёров замкнула её соотечественница Наталья Гербулова. В топ-10 также вошли россиянки Виктория Сливко и Анастасия Егорова.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Женщины
1. Камиль Бене (Франция) — 19.51,1 (0).
2. Евгения Буртасова (Россия) +13,4 (0).
3. Наталья Гербулова (Россия) +18,2 (0)...
8. Виктория Сливко (Россия) +34,0 (1)...
10. Анастасия Егорова (Россия) +43,2 (0)...
13. Лариса Куклина (Россия) +58,9 (1)...
37. Анастасия Гореева (Россия) +1.53,4 (4).

Ранее Евгения Буртасова завоевала серебро в короткой индивидуальной гонке в Брезно-Осрблье.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 5, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Спринт 7,5 км
14 января 2022, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Камиль Бене
Франция
19:51.1
2
Евгения Буртасова
Россия
+13.4
3
Наталья Гербулова
Россия
+18.2
Новость по теме
Евгения Буртасова завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Словакии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022