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Евгения Буртасова завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Словакии

Евгения Буртасова завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Словакии
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Немецкая биатлонистка Янина Хеттих стала победительницей короткой индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второе место заняла россиянка Евгения Буртасова. Тройку призёров замкнула норвежка Марте Крокстад Йохансен.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км. Женщины
1. Янина Хеттих (Германия) — 35.26,6 (1).
2. Евгения Буртасова (Россия) — +41,8 (1).
3. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) — +54,7 (0)...
11. Наталья Гербулова (Россия) — +1.51,2 (2).
12. Виктория Сливко (Россия) — +1.53,1 (2)...
29. Лариса Куклина (Россия) — +3.45,5 (4)...
34. Анастасия Егорова (Россия) — +3.54,3 (3)...
37. Анастасия Гореева (Россия) — +4.09,6 (4).

За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

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