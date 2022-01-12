Евгения Буртасова завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Словакии

Немецкая биатлонистка Янина Хеттих стала победительницей короткой индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второе место заняла россиянка Евгения Буртасова. Тройку призёров замкнула норвежка Марте Крокстад Йохансен.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км. Женщины

1. Янина Хеттих (Германия) — 35.26,6 (1).

2. Евгения Буртасова (Россия) — +41,8 (1).

3. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) — +54,7 (0)...

11. Наталья Гербулова (Россия) — +1.51,2 (2).

12. Виктория Сливко (Россия) — +1.53,1 (2)...

29. Лариса Куклина (Россия) — +3.45,5 (4)...

34. Анастасия Егорова (Россия) — +3.54,3 (3)...

37. Анастасия Гореева (Россия) — +4.09,6 (4).

За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.