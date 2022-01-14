Драчёв — о бронзе в эстафете: сейчас все в яме, кроме Резцовой. Состояние команды тяжёлое

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты россиянок в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Конечно, надо поздравить с бронзой. Но состояние команды сложное и тяжёлое, очень много вопросов. Резцова выглядит отдельным человеком в этой команде. Видно, что сейчас все в яме, кроме Кристины. Бронзовая медаль в нынешних условиях — маленький подарок.

Другие девушки были в горах на первом этапе КМ, после гор был хороший подъём. Сейчас же идёт спад — волнообразная система реагирования на горы. Ноги тяжёлые, руки тяжёлые, стрелять тяжело. Всё можно объяснить, но почему они такие тяжёлые? Если мы, грубо говоря, резервисткам проигрываем… Весь сезон оценивают по ОИ или чемпионату мира. Если команда сумеет дать бой, никто не будет вспоминать эти победы или проигрыши», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.