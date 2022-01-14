Губерниев: может, и правда Шашилова поменять. Йозе Марино свободен?

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о тренере женской сборной России Михаиле Шашилове.

«Много проигрываем ходом, даже резервистам других сборных. Может, сейчас Резцова преподнесёт массу сюрпризов. Но какое отношение к этому будет иметь старший тренер нашей женской команды? Я не знаю. Да, можно говорить о том, что есть стрельба, и у Казакевич она вроде появилась… Не уверен.

Может, действительно неслучайны эти разговоры? Чтобы встряхнуть команду, тренеров поменять. Кто у нас свободен? Йозе Марино, другие замечательные специалисты? Хотя Йозе вроде тоже не свободен, но неважно. Карпин не может, Черчесов в «Ференцвароше» запрещает углеводы есть после 6. В общем, пока тревожно нам за олимпийское будущее.

Проблема в чём заключается? Да, тренер отвечает за результат, но команда сейчас не готова. Будет в Антхольце готова — снимем вся шляпы, которые у нас есть, падём на колени перед Шашиловым и скажем: «Отец родной, тренер века!» Но что-то мне подсказывает, что не тренер века и не отец родной», — сказала Губерниев в эфире «Матч ТВ».