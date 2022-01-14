Видео финиша Резцовой в эстафете, где она разобралась с соперницами на последней стойке

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

Россиянка Кристина Резцова опередила своих соперниц из Италии и Норвегии на заключительной стрельбе, использовав лишь один дополнительный патрон.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.