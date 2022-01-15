Светлана Миронова одним словом отреагировала на итог эстафеты в Рупольдинге

Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выступления в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). После первого этапа Россия шла 17-й, но в итоге завоевала бронзу. За команду выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

«Благодарю», — написала Миронова.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины

1. Франция — 1:10.50,0 (0+4).

2. Швеция +35,1 (0+2).

3. Россия +1:12,2 (0+6).

Сегодня, 15 января, в Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка. За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.