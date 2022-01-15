Светлана Миронова одним словом отреагировала на итог эстафеты в Рупольдинге
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Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выступления в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). После первого этапа Россия шла 17-й, но в итоге завоевала бронзу. За команду выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.
«Благодарю», — написала Миронова.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины
1. Франция — 1:10.50,0 (0+4).
2. Швеция +35,1 (0+2).
3. Россия +1:12,2 (0+6).
Сегодня, 15 января, в Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка. За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
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