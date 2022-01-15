Россиянин Александр Корнев стал победителем спринта на этапе юниорского Кубка IBU

Российский биатлонист Александр Корнев выиграл спринт с одним промахом на третьем этапе юниорского Кубка IBU, который проходит в Поклюке (Словения). Вторым финишировал чех Йонас Маречек. Тройку призёров замкнул немец Дариус Лодль.

Отметим, что помимо Корнева в топ-10 вошли ещё трое россиян: Евгений Емерхонов, Дионис Родунер и Никита Блинов.

Биатлон. Юниорский Кубок IBU. Третий этап. Поклюка (Словения)

Спринт. Юноши, 10 км

1. Александр Корнев (Россия) – 26.13,1 (1 промах)

2. Йонас Маречек (Чехия) – отставание +26,5 секунды (2)

3. Дариус Лодль (Германия) +46,1 (1)

4. Евгений Емерхонов (Россия) +56,3 (3)

6. Дионис Родунер +1.16,4 (1)

8. Никита Блинов +1.18,9 (1)

18. Алексей Ковалёв +1.57,6 (3)

47. Алексей Зубарев +2.55,8 (4)

53. Эдуард Имаев +3.05,7 (4).