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В IBU прокомментировали ситуацию со шведом, стрелявшим по чужой установке

В IBU прокомментировали ситуацию со шведом, стрелявшим по чужой установке
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Рейс-директор IBU Борут Нунар прокомментировал ситуацию, возникшую во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Швед Пеппе Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена, а тот не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.

«Я бы сказал, что никаких санкций не наложено. Минус две минуты у Норвегии. Спортсмену пришлось ждать на рубеже, потому что команда Швеции стреляла по мишени норвежцев. Получился crossfire. Вычли 1 минуту 15 секунд за это. Норвежец сделал два штрафных круга, которые не должен был проходить, поэтому вычли ещё 45 секунд. В сумме минус 2 минуты. Шведу никаких санкций», — сказал Нунар в эфире «Матч ТВ».

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