Экс-лыжница Стина Нильссон отобралась на Олимпийские игры — 2022 в роли биатлонистки

Национальный олимпийский комитет (НОК) Швеции назвал имена двух биатлонисток, которые последними отобрались на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.

Ими стали Мона Брорссон и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку.

Женский состав сборной Швеции на Олимпиаду-2022 выглядит следующим образом:

Ханна Эберг

Эльвира Эберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Мона Брорссон

Стина Нильссон.

В декабре 2021 года Стина впервые попала в десятку лучших на этапе биатлонного Кубка мира. В лыжных гонках она завоевала одно золото, два серебра и две бронзы Олимпийских игр. Также Нильссон является двукратной чемпионкой мира. В марте 2020 года Стина приняла решение начать карьеру биатлонистки.