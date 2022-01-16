Экс-лыжница Стина Нильссон отобралась на Олимпийские игры — 2022 в роли биатлонистки

Национальный олимпийский комитет (НОК) Швеции назвал имена двух биатлонисток, которые последними отобрались на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.
Ими стали Мона Брорссон и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку.
Женский состав сборной Швеции на Олимпиаду-2022 выглядит следующим образом:
Ханна Эберг
Эльвира Эберг
Линн Перссон
Анна Магнуссон
Мона Брорссон
Стина Нильссон.
В декабре 2021 года Стина впервые попала в десятку лучших на этапе биатлонного Кубка мира. В лыжных гонках она завоевала одно золото, два серебра и две бронзы Олимпийских игр. Также Нильссон является двукратной чемпионкой мира. В марте 2020 года Стина приняла решение начать карьеру биатлонистки.
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