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Шевченко: хотела приехать на Кубок мира в декабре. Там у меня форма была лучше, чем сейчас

Шевченко: хотела приехать на Кубок мира в декабре. Там у меня форма была лучше, чем сейчас
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала своё выступление в пасьюте на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге (Германия). Шевченко финишировала 41-й, стартовав 57-й.

«Я хотела сегодня отстрелять четыре нуля, немого не получилось, из-за этого расстроилась, так как можно было бороться за очковую зону. Пока самочувствие всё равно оставляет желать лучшего, но нога уже намного лучше, я смогла улучшить позиции, очень рада. Сейчас немного больно, так как дистанция длиннее, чем в спринте, плюс была разминка. Немного ноет нога, последние два круга давала о себе знать. Немного плохо пробежала кругом последние два хода, расстроилась. Я хотела в декабре приехать на Кубок мира. Знала, что там у меня самочувствие и форма были намного лучше, чем сейчас. Когда приехала и случилось такое несчастье, я расстроилась. Знаю, что могу намного лучше бороться с лидерами», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

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