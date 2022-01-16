«После пяти штрафных кругов не хотелось идти ещё на один». Грустная гонка сборной России

Гонка без лучшей россиянки

Пожалуй, женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге была жизненно важна только для Анастасии Шевченко. Биатлонистка, попавшая в сборную после Нового года, в Оберхофе получила травму ноги, поэтому не смогла проявить себя в полной мере. И этот пасьют был для неё последним шансом сотворить чудо и ворваться в олимпийский состав сборной России. Для всех остальных это была просто рядовая гонка Кубка мира.

Поэтому Светлана Миронова, которая должна была стартовать с восьмого места, решила поберечься, почувствовав лёгкое недомогание. И правильно – лучше подлечиться сейчас, чем рискнуть и разболеться за две недели до главного старта четырёхлетия.

В отсутствие Мироновой главные надежды российских болельщиков были связаны с Валерией Васнецовой и Кристиной Резцовой – девушки стартовали в конце второго десятка, примерно в 80 секундах от лидирующей шведки Эльвиры Эберг. Ирине Казакевич, Ульяне Кайшевой и Анастасии Шевченко предстояло прорываться к вершинам совсем уж из глубины.

Россиянки не пользовались шансами

Эльвира Эберг на первом круге без видимого труда сохраняла своё солидное преимущество перед Марте Рёйселанд, но на первом огневом рубеже, допустив промах, всё растеряла. Норвежка стреляла чисто, а потому догнала шведку. Другие претендентки на лидерство мазали: Вирер, Алимбекова, Бреза, Хаузер – все допустили по одной ошибке.

Соперницы давали российским биатлонисткам шансы сразу же ворваться в десятку, но ни Резцова, ни Васнецова ими не воспользовались. Кристина побежала на два штрафных круга, Валерия – на один. Обе так и остались в третьем десятке. Зато к ним присоединилась Ирина Казакевич, за счёт чистой стрельбы поднявшаяся с 35-го на 22-е место.

На втором огневом рубеже Эльвира Эберг промахнулась ещё раз, поэтому Рёйселанд вышла на чистое первое место. В 15-20 секундах от неё мчал шведский десант из сестёр Эберг, Перссон и Брорссон, а также Алимбекова и Бескон. Россиянки старались не проваливаться ниже, но получилось только у Васнецовой – после чистой стрельбы она вышла на 17-е место. Много мест на старте гонки отыграла и Шевченко, но она была лишь на 40-й позиции.

Резцова провалила гонку

Третий круг и первая стойка в гонке ничего кардинальным образом не поменяли. Рёйселанд и скорость удерживала, и стреляла точно. Сестры Эберг ошибок тоже не допускали, но приблизиться к норвежке не могли – отрыв по-прежнему составлял порядка 20 секунд. Шансы на медали также не потеряли Бескон, Вирер, Перссон и Алимбекова.

Россиянки были всё так же далеко. Васнецова промахнулась, и лучшей из наших стала Казакевич. А Резцова, вопреки ожиданиям, гонку проваливала. И стрельба подкачала – шесть промахов на трёх огневых рубежах – и по скорости у Кристины были проблемы.

Рейселанд на кураже сделала четвёртый ноль и умчалась побеждать – её первая позиция в Кубке мира только укрепилась. Второе место – у Эльвиры Эберг. Третье – у её сестры Ханны.

Лучшая из наших – Казакевич, занявшая 14-е место. Много позиций отыграли Нигматуллина и Шевченко. А вот у Васнецовой и Резцовой гонка преследования, увы, не получилась.

«Я не знаю, что произошло. Нет ни ветра, ни других предпосылок, чтобы стрелять плохо. Со стойкой получилось лучше, потому что после пяти штрафных кругов не хотелось идти ещё на один», – заметила после финиша Резцова, которая в сумме допустила семь промахов.